Közleményükben azt írták: a férfi ellen a veronai bíróságon működő ügyészségi hivatal bocsátott ki európai elfogatóparancsot a veronai buszbaleset kapcsán közúti emberölés bűncselekmény miatt kiszabott 6 év szabadságvesztés végrehajtása miatt. A velencei fellebbviteli bíróság 2022. január 11-én jogerőre emelkedett ítélete szerint a férfi 2017. január 20-án az esti órákban 55 emberrel a fedélzeten autóbusszal közlekedett egy olaszországi autósztrádán. Vezetés közben elaludt és elvesztette a kontrollt a jármű felett. Az autóbusz emiatt letért a füves területre és nekiütközött az autópálya-felhajtó tartópillérének és kigyulladt. A balesetben 18 ember vesztette életét.





Az ügyészség indítványában kérte, hogy a bíróság tagadja meg az európai elfogatóparancs végrehajtását és egyidejűleg rendelje el a férfi ideiglenes végrehajtási letartóztatását. A sofőr ügyvédje a férfi személyi és egzisztenciális körülményeire hivatkozva enyhébb kényszerintézkedés, ideiglenes végrehajtási bűnügyi felügyelet elrendelését kérte.



A férfi a tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy nem egyezik bele az átadásába és büntetését Magyarországon szeretné letölteni. Erre figyelemmel a bíróság az európai elfogatóparancs végrehajtását megtagadta, egyben elrendeltette ideiglenes végrehajtási letartóztatását.

A közlemény arra is kitér, hogy a Fővárosi Törvényszék megkeresi az Igazságügyi Minisztériumon keresztül az olasz igazságügyi hatóságot a büntetés átvételéhez szükséges dokumentumok megküldése érdekében.



A bíróság indoklásában kifejtette, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében - a magyar állampolgár és magyarországi lakcímen élő férfi nyilatkozata miatt - volt helye annak, hogy megtagadják az elfogatóparancs végrehajtását.



Arra is kitértek, hogy bár a sofőr körülményei rendezettek, a kiszabott büntetés mértékére és arra figyelemmel, hogy a vezetési képességét befolyásoló betegségét eltitkolta a baleset előtt, arra lehetett következtetni, hogy kivonná magát a további eljárás alól. Mivel ezt a veszélyt az enyhébb kényszerintézkedés nem zárná ki, a bíróság a férfi ideiglenes végrehajtási letartóztatását rendelte el.

Az ügyész a végzést tudomásul vette, a férfi és védője fellebbezést jelentett be.