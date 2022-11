Pap Dorci és Baranya Dávid ismét szuperül érezték magukat a Dancing with the Stars színpadán. Dorci annyira megszerette a táncolást, hogy a műsor után sem akarja abbahagyni.

"Lehet, hogy nem minden lépés jött ki, de nem ez a lényeg" - mondta Baranya Dávid a Dancing with the Stars legutóbbi adása után. Pap Dorcival a többi versenyzőhöz hasonlóan két táncot adtak elő: egy jive-ot és egy rumbát. "Nem gondoltam volna, hogy ennyire sikerülni fog átkapcsolnom egyik hangulatból a másikba" - mondta Dorci, aki azt is elárulta, mit tervez a műsor után.