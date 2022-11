Megrendítő őszinteséggel vallott Caramel a nehéz gyerekkoráról a Palikék világában. Sokszor kellett a szemetet túrniuk azért, hogy eltartsák magukat, de ő ezt nem szégyelli. A családját a mai napig összetartja az, amin együtt mentek keresztül.

"Mi a szeméttelep mellett nőttünk fel, és ha szégyen, ha nem, gyerekkorunkban úgy tartottuk el magunkat, hogy kukáztunk a szeméttelepen. Pont a minap mondta anyám: kisfiam, soha nem fogom elfelejteni, mikor 3 évesen a kis bot a kezedben volt, és kerested vele a gyógyszeres üvegeket a szeméttelepen... Ez elgondolkodtató, hogy mennyire összeköt minket. Ez elvehetetlen. Egy rossz emlék is milyen szép tud lenni, hiszen egymásért kukáztunk. Lehet furcsa lesz, amit mondok, és egyesek fel is hördülnek rajta, de nagyon hálásnak kell lennem ezért, hogy ezt én megtapasztalhattam. Azért, hogy nem egy burokban, nem egy tökéletes családban nőttem fel. Mert ez különleges" - idézi a Bors Caramelt. Az énekes tudja, hogy sokan élnek ma is olyan körülmények között, mint ők annak idején. Előttük szeretne példaként állni, és arra bátorítja őket, élvezzék az életük minden pillanatát, mert a nehézségek is tudják a javukat szolgálni.

"A szegény gyerekeknek is mindig azt mondom, amikor beszélgetünk, hogy tudom, nagyon rossz, de ezt is meg kell becsülni. Nagyon nehéz abban a pillanatban, igazságtalannak éreztem én is, de ha jó szemszögből tudjuk nézni a helyzetünket, akkor még a javunkat is szolgálhatja. Azt is mondhatnám, hogy kötelességünk tanulni belőle. Kötelességünk megtalálni a rossz dolgokban is a jót. Hülyék lennénk, ha nem próbálnánk meg mindezt a javunkra fordítani" - mondta az énekes, akinek nemrég született meg a második gyereke.