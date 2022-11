A fiatal rapper nem csinál titkot abból, hogy a Gucci a kedvenc márkája, ráadásul azt pletykálják, hogy nemcsak a ruháin, hanem már az ágyneműjén is ott található a jól ismert logó.

Tegnap robbant a hír, miszerint lemondott kreatív igazgatói tisztségéről Alessandro Michele olasz divattervező, a Gucci egyik vezére. Az ötvenéves szakember távozásának híre eljutott G.w.M-hez is, hiszen bevallottan a Gucci a kedvence. A Blikk megkereste a zenészt, hogy mit szól a történtekhez, mire ő érdekes ötlettel rukkolt elő:

"Én is olvastam, hogy Alessandro otthagyta a Guccit. Benne volt a levegőben, lesznek ott még változások, az biztos. Természetesen hozzám is eljutott a hír, ami a kedvenc márkámmal kapcsolatban történt. Nyilván kiverné a biztosítékot, ha azt mondanám, hogy keressen meg a Gucci engem a helyére, nem akarok támadási felületet adni az újságíróknak... de amúgy miért ne?" – mesélte a lapnak G.w.M, aki elárulta, hogy úgy tervezi, a továbbiakban is kitart kedvenc márkája mellett.