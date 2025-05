5 alvást segítő tea: ezek a gyógynövények nemcsak finomak, de támogatják a természetes melatonintermelést is

4. Lecsendesíti az elmét és ellazítja az agyat: a golgotavirág-tea

Tökéletes választás mindenkinek, akinek tele van a feje nyugtalanító gondolatokkal. Enyhén virágos íze megnyugtatja az elmét és ellazítja az idegrendszert és megkönnyíti a mélyalvás állapotába kerülni.

5. Csökkenti a szorongás, oldja a feszültséget: a citromfűtea

Az enyhe és friss citromfűtea ideális választás a helyes esti rutin kialakításához. Ez az enyhén citrusos ízű gyógynövény természetes módon lassítja le az agyműködést, csökkenti a szorongást és kellemes, nyugodt állapotba hoz.

Az alvás segítői, a gyógyteák nemcsak a melatonintermelést támogatják, de az esti rutin részekén rahangolnak a lefekvésre és alvásra

Forrás: Shutterstock

Mikor és hogyan idd az alvás segítő teákat?

A legjobb eredményt akkor éred el, ha lefekvés előtt 30-60 perccel fogyasztod a teát. Ez elegendő időt ad a szervezetednek, hogy felszívja az összes jótékony hatóanyagot. Ha hidegen szereted, úgy is ihatod a gyógyteát, de maga a meleg is segíti a relaxációt, ezért érdemes így fogyasztani. A cukrozást jobb mellőzni, mert az ingadozó éjszakai vércukorszint is rontja az éjszakai alvásminőséget.