A fiatal lány súlyos koponya- és agysérülést szenvedett, eltört a kulcscsontja, egy bordája, egy karja és az egyik lába is. Ketti azóta túl van egy életmentő műtéten, mert leállt a veséje és egy darabig kómában is volt.

Bár a lány a székesfehérvári kórházban azóta magához tért és további műtétekkel javítottak az állapotán, amnéziával küzd és saját másfél éves gyermekét sem ismeri fel.

Ahogy tudtunk, feleségemmel rohantunk is hozzá. A kórterembe lépve lányom ránk nézett, látszott, hogy ismerősek vagyunk neki, de nem tudta, kik vagyunk. Emlékezetkiesése van és az orvosok szerint mentálisan nem beszámítható – lehet, hogy sosem lesz az – idézte a megrendült édesapa szavait a Bors.

A szülők abban reménykedtek, hogy ha beviszik a kórházba a kis Szkárlit, ő kizökkenti Kettit ebből az állapotból és újra a régi lesz minden.

Nem ismerte meg, a kicsi meg meg is ijedt tőle, ez az egész egy rémálom. Ráadásul anyagilag teljesen tönkrementünk a baleset óta, nem tudtam rendesen dolgozni, hogy minden nap be tudjak menni Kettikémhez. A feleségemet is elküldték, annyit hiányzott a kórházba járás miatt. Itt Sárkeresztúron vannak jó emberek, amikor a házuk körül kell valamit csinálni, szólnak, kifizetik. Egyszerűen nem bírjuk már, de persze mindent megteszünk. Szeretnénk egy szép karácsonyt varázsolni az unokánknak, ne érezze annyira édesanyja hiányát, de lehet, hogy fenyőfára se telik" – kesergett Nikolics László, akinek családját az alábbi számlaszámon tudod támogatni:

Név: Nikolics László

Erste Bank bankszámlaszám: 11600006-00000000-94989634

Lakcím: 8125, Sárkeresztúr, Szent István út 29.