Tarján Zsófia nemrég azért állt nyilvánosság elé, mert megelégelte, hogy sokan támadják őt az alakja miatt. Tudja ő is, hogy felszaladt rá pár kiló, de ezért nem is hibáztat senkit, ellenben amikor évekkel ezelőtt vékony volt, senki sem mondta neki, hogy jól néz ki. Most viszont többen is azt hangoztatják, mennyivel vékonyabb volt évekkel ezelőtt...

Az énekesnő egy friss interjúban más nehézségekről is vallott. Zsófi ugyanis őszintén elárulta Lutter Imrének, hogy tizennégy éve egyedül él, de már hozzászokott a magányhoz.

"Vágyom a szerelemre nyilván, szeretném, hogy legyen, meg hogy működjön, de nagyon sok csalódás is volt, ezért kicsit elzártam magamat. Persze, a magány borzasztóan nehéz. Tud könnyebb út lenni, mert szerintem ha az ember magányos, nem kell valakivel egy életet megosztani, mert annak is vannak nehézségei... Én beleszoktam, hogy magányos vagyok" – idézi a Blikk a beszélgetést.

Hernádi Judit lánya olyan párkapcsolatra vágyik, melyben kölcsönös a szeretet és a szerelem, és amelyre építeni tud.

Ez eddig nem jött össze. Folyamatos félelemben éltem, és én nem akarok félelemben élni egy párkapcsolatban. Nem akarok nem bízni. Ha nincs bizalom, akkor nincs semmi sem...

"Így inkább azt választottam, hogy mindent megteszek azért, hogy a szakmán belül sikeres legyek, mert az csak rajtam múlik, a párkapcsolat pedig nem csak rajtam. De az, hogy egy olyan embert találjak, akivel tényleg jól tudunk lenni, már rajtam múlik" – mondta Zsófi a Sorok között című műsorban.