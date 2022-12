A Kossuth-díjas színésznő nemrég bűncselekmény áldozata lett: eltűnt egy értékes arany pecsétgyűrűje és egy nyaklánca a bezárt lakásából, ami miatt rendőrségi feljelentést tett. A nyomozók akkor felfüggesztették az ügyet, de a Bors megtudta, hogy a vizsgálat folytatódik.

Csernus Mariann értetlenül áll az eset előtt. A pecsétgyűrűjét még a Pesti Magyar Színháztól a társulati tagsága egyik kerek évfordulója kapta. Azonban már csak azt várja, hogy lezáródjon a nyomozás.

"Hogyan szembesültem azzal, hogy eltűnt a gyűrűm? Merthogy igazság szerint nekem más ékszerem nem hiányzik, csak a Pesti Magyar Színháztól a társulati tagságom isten tudja hanyadik évfordulójára kapott pecsétgyűrűm. Hát, úgy, hogy ha a nagyszobámban álló vitrinembe nézek, nem látom, márpedig évekig ott állt" – mondta Mariann, akinél hétfőn ismét megjelent a rendőrség.

"Az egész téma nem érdekel már, hétfőn például kijött hozzám egy újabb nyomozó a II. kerületi rendőrfőkapitányságról, akivel nagyon jól elbeszélgettünk, kávéval is megkínáltam, ő pedig felmérte az egész lakást, még az erkélyre is kinézett. De ha el is hagytam a gyűrűt, vagy ha valaki betört hozzám, nem érdekel ilyen mélységeiben az ügy, mert számomra az irodalom vagy a színjátszás sokkal fontosabb, mint bármi egyéb. És ha nincs is meg a gyűrűm, mit számít, ez az élet velejárója, 94 évesen nem fogom ezzel túráztatni magamat. Másfelől, soha az életem során nem féltem, most sem félek. 3-4 éves voltam, amikor a nagyapám, Dlabács Gusztáv, a soroksári téglagyár vezérigazgatója egy életre megtanított arra, hogy nem szabad félnem semmitől" – mondta.