Az Elliott nevet viselő téli viharzóna nyomán péntek délutánra már mintegy 4600 repülőjáratot kellett törölni, a karácsonyi ünnepekre utazást tervezők tömegei rekedtek a repülőtereken.



A péntek délutáni meteorológiai adatok szerint a ország 80 százalékán már fagypont alatt volt a hőmérséklet, beleértve a déli Florida, Louisiana, és Alabama államot is. A leghidegebbet az északi Montana és Észak-Dakota államban mérték, ahol a napi csúcshőmérséklet is mínusz 20 fok alatt maradt. Az extrém hideg, a szél- és hóviharok miatt kiadott figyelmeztetés vagy riasztás mintegy 200 millió embert érint.





Nashville és Memphis nagyváros körzetében az áramszolgáltató kénytelen szakaszosan biztosítani a szolgáltatást, hogy a hálózat bírja a terhelést a fűtőeszközök fokozott használata mellett is. A közlekedőket országszerte nagy óvatosságra intették. Kansas államban három halálos baleset történt a jeges útviszonyok miatt, Oklahoma autópálya rendőrsége két halálos ütközésről számolt be, és Oregon államban is emberéletet követelt a téli időjárás. Iowa állam közlekedési minisztériuma hangsúlyozottan arra hívta fel a figyelmet, hogy a viszonyok nem alkalmasak utazásra.

A csomagszállító szolgálatok bejelentették, hogy a karácsony előtti időpontra ígért küldemények nem biztos, hogy megérkeznek. A két nagy szolgáltató a FedEx és az UPS közölte, hogy nagy országos elosztóközpontjait érintik a szélsőséges időjárási körülmények.

New York állam kormányzója, Kathy Hochul időjárási vészhelyzetet hirdetett a nagy havazás miatt, míg Dél-Dakota állam kormányzója, Kristi Noem utasítást adott Nemzeti Gárdának, hogy az állam erdeiből gondoskodjon tűzifáról az indián törzsi területen élő emberek számára, akik a viharos körülmények között otthonukban rekedtek.



A hideg levegő pénteken tovább terjedt kelet felé, a fővárost, Washingtont a déli órákban érte el, ahol a reggeli enyhe esős és felhős időt tiszta metsző széllel érkező napsütés váltotta, a hőmérséklet pedig mintegy 10-15 fokot zuhant.



A meteorológusok úgynevezett "bomba-ciklonról" beszélnek, aminek lényege, hogy a légnyomás hirtelen változása következtében, a hőmérséklet viharos körülmények mellett nagyon gyorsan zuhan.

Az előrejelzések szerint a rendkívüli téli időjárás karácsony napjaiban is kitart az Egyesült Államok legnagyobb részén.