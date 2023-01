A megrázó esetről az Állatvédőrség számolt be hivatalos Facebook-oldalán. Leírták, hogy a XII. kerületben fekvő családi ház lakója az esti órákban engedte ki udvarára németjuhászát, hogy az elvégezhesse a dolgát. Valószínűleg ő maga is kiment levegőzni, ekkor találta magát szembe hat vaddisznóval (két felnőttel és négy kicsivel). A két kifejlett példány megtámadta a gazdát.

A kutya próbálta védeni őt, de sajnos a vaddisznók győztek. Az állat öt perc múlva már nem élt. A gazda is szenvedett el sérülést.

„Tudjuk, hogy sok helyen mennek be vadállatok lakott területre. Tudjuk azt is, hogy nem teljesen rendben zajlik a vadgazdálkodás mindenhol. Tudjuk azt is, hogy a potyakaja könnyű préda rókának, sakálnak, vaddisznónak, borznak és sok más állatnak. A „Cirmikének" minden nap kirakott étel a teraszon rutinszerű vadállatetetésbe tud átcsapni. A nyitva felejtett kuka maga a Kánaán. A vaddisznó pedig nem a legbarátságosabb beszélgetőpartner, pláne, ha kölykei vannak. (...)

Ha vaddisznót, őzet vagy vadállatot láttok, kerüljétek el őket! A kerítést időről időre ellenőrizzétek! Ne hagyjatok kint ételt, ne hagyjátok a kukákat nyitva (célszerű a szemétszállítás reggelén kirakni az utcára)!" – olvasható a bejegyzésben.