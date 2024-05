Mókusszerűvé vált Jennifer Aniston arca: plasztikai sebész magyarázza el az okokat

Jennifer Aniston mindig is nyíltan beszélt arról, hogy karrierje kezdetén megműttette az orrát. A színésznő azonban arról mélyen hallgat, hogy idővel más beavatkozásokon is átesett, bár ez mindenki számára nyilvánvaló volt eddig is.

Jen saját bevallása szerint nem híve a botoxnak és a különféle feltöltéseknek, legalábbis 2014-ben még azt nyilatkozta, tanult az elődei hibáiból. "Hollywoodban nagy a nyomás, hogy kortalanok maradjunk" - mondta, majd arról beszélt, hogy a nők mindezt a beavatkozásokkal próbálták elérni. "Hálás vagyok, hogy tanulhatok a hibáikból, mert én nem fecskendezek sz*rt az arcomba" - szögezte le.

Így festett Jennifer Aniston a Jóbarátok idején.

Forrás: Sam Jones/ Kobal/The Picture Desk

Még az év elején, a Golden Globe-gálán készült fotókon tűnt fel sokaknak, hogy nagyon megváltozott az arca, szoborszerű és teltebb lett, egy plasztikai sebész pedig részletesen elemezte TikTok-videójában, hogy mit változtattak a Jóbarátok sztárján.

A szakember úgy véli, hogy Jennifer arcán fiatalabb korában hangsúlyosabbak voltak az úgynevezett nasolabiális ráncok, azaz mosolyvonalak, amelyek mára szinte teljesen eltűntek, és valahogy férfiasabbá is váltak a vonásai. "Ha letakarná az az arca felső részét és a haját, pont úgy festene, mint David Beckham vagy bárki más pasi" - mondta Dr. Harper, aki egyébként más hírességek beavatkozásait is górcső alá vette már. Jennek emellett az ajkait is feltöltötték, ugyanis látványosan teltebbek, mint néhány évvel ezelőtt, és a szeme alatt is botoxoltathatott, sőt, áteshetett egy arcközép-felvarráson is.

Dr. Harper - aki szerint az arcfeltöltés soha nem esztétikus - Jennifer apropóján azt is elmagyarázta, hogyan lehet észrevenni civilként, hogy valaki arcplasztikán esett át. Példul úgy, hogy az arc almácskái akkor is domborúak, ha az illető nem mosolyog, ha pedig igen, akkor olyan hatást kelt, mint egy mókus.

A szakember szerint Aniston a beavatkozások miatt úgy festett a Golden Globe-on, mint egy mókus.

Forrás: Northfoto