Kánya Kata 25 éve foglalkozik társközvetítéssel, erről beszélgetett Palik Lászlóékkal a Palikék by Manna című műsorban. Palik László azt kérte, ajánlon számára egy társkereső csomagot, mire Kata beszólt neki a szakálla miatt.

"Most úgy festesz, mint Törpilla nagypapája, és mikor Rozina itt volt, még talán kopasz is voltál, hát borzalom! Mondjuk ez sem jó, de mindegy. Egy jóvágású embernek ismertem meg, de most..." - cikizte Palikot Kánya Kata, aki szerint nem véletlen, hogy a műsorvezető a szőre mögé bújik.