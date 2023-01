A szombati újhold a párkapcsolatunkra is hatással van, és a szinglik életében is izgalmas fordulatok várhatóak az égi folyamatok szerint. Heti szerelmi horoszkóp Székelyhidi Ágnes asztrológustól.

KOS:

Párkapcsolatban élő: Jót tenne a kapcsolatotoknak valami friss élmény. A szombati újhold keleten a holdújév kezdete. Ez remek esély bármilyen újításra. Lehet, hogy most te lelkesebb vagy, és több ötleted van. Ne sértődj meg, ha a párod húzogatja a száját! Amennyiben türelmes leszel vele, rá tudod venni, hogy veled tartson. Ha mégse, akkor menj egy barátoddal! Nem vagytok összenőve...

Szingli: Sokan elkövetik azt a hibát, hogy mindenáron párt akarnak találni. Holott az élet hozhat egy jó barátot is. Neked most ezt az irányt mutatja a szombati újhold. Könnyen lehet, hogy be kell látnod, hogy egy ismerkedésből nem szerelem lesz, hanem barátság. Kérdés, hogy a másik fél is rájön erre. Segíts neki! Meglátjátok mindketten többet nyertek ezzel.

BIKA:

Párkapcsolatban élő: A kedvesed reklamálhat, ha túl sokat dolgozol, vagy folyton munkahelyi problémákról beszélsz. Nem baj, ha megosztod vele a gondolataidat, de nem ess túlzásba! Közben neki is fejtörést okoz pár dolog. Ne felejtsd el megkérdezni, hogy őt mi bántja! És fogadd el, ha nem akar mesélni! Lehet, hogy később, egy váratlan pillanatban eljön. Akkor tegyél félre mindent, és hallgasd végig!

Szingli: Fogadd el, hogy téged most a munkád jobban foglalkoztat, mint a párkeresés! Nincs veled baj. A bolygók szerint a munka előnyt élvez. Közben ne feledd, hogy szükséged van kikapcsolódásra! Egy érdekes ember elterelheti a gondolataidat a munkáról, ami kifejezetten frissítően hathat rád. Persze nem kell mindenféle ostoba, bő lére eresztett beszámolót végighallgatnod.

IKREK:

Párkapcsolatban élő: Szeretnéd a párodat felrázni, és kihozni a depresszióból. Kezdesz aggódni érte. Az utóbbi időben túl csendes és szomorú. Nem tudsz varázsolni, de a te humorod és kedvességed a legjobb gyógyszer neki. Közben türelmesnek kell lenned vele. Bízz benne, hogy hamar túl jut ezen a nehéz időszakon. Közben neked is szükséged van töltődésre, kikapcsolódásra, gyengédségre.

Szingli: Attól, hogy te egy vidám, közvetlen ember vagy, még nem kell mindenkit szórakoztatnod. Neked kell eldöntened, hogy kinek adsz a derűdből. Ezen a héten meg kell válogatnod, hogy ki érdemes erre. Közben nem ártana, ha te is kapnál. Egy párkapcsolat a kölcsönösségen alapszik. Az elején és később is. Amikor csak az egyik ad, felbillen az egyensúly.

RÁK:

Párkapcsolatban élő: Meglehetősen hullámzó lesz a kedélyed ezen a héten. A párod már hozzá van szokva ehhez, de ne terheld őt minden csipp-csupp bajoddal! Megoszthatod a félelmeidet mással is. Pl. az édesanyáddal, testvéreddel, vagy barátnőddel. Ettől még a párkapcsolatod nem sérül. Szerencsére lesznek lélekemelő események is a héten: valami kezd kikristályosodni.

Szingli: Te sem szereted, ha valaki folyton panaszkodik. Szóval te se tedd! Január végéhez közeledve ledöbbenhetsz, hogy mindjárt vége az év első hónapjának, és te sehol nem tartasz. Ne bántsd magad emiatt! Inkább beszélj értelmes, optimista emberrel! Ez ne egy újonnan megismert személy legyen! Ő nem tud úgy segíteni, mint az, aki régóta ismer...

OROSZLÁN:

Párkapcsolatban élő: A kapcsolatotok most mélyülhet el. Az élet egy komoly döntés elé állít titeket, amiben muszáj közös nevezőre jutnotok. Ehhez a szokottnál több időre lehet szükségetek. Ne sürgesd se a kedvesedet, se önmagadat, se a folyamatot! Közben változhat a te véleményed. Nem vagy elvtelen, ha megváltozik a hozzáállásod. Sőt ez a fejlődés természetes folyamata.

Szingli: Szeretnél már lehorgonyozni valaki mellett. Kezd eleged lenni a kezdeti zavarból, óvatoskodásból és puhatolózásból. Pedig a komoly, tartós dolgokhoz több időre van szükség. Nem sürgetheted se a másikat, se önmagadat, se a folyamatokat. Közben ne hasonlítgasd magad az ismerőseidhez! Mindenki a saját útját járja, a saját stílusában és a saját tempójában.

SZŰZ:

Párkapcsolatban élő: Képes vagy megsértődni, ha a párod nem néz a szemedbe, amikor hozzád beszél. Igazad van, de kár ezen összeveszni. Megkérheted, hogy álljon meg egy pillanatra, amikor beszéltek. De tarts önvizsgálatot! Te mindig a szemébe nézel? Legyél kritikus és őszinte önmagaddal! És csak azt várd el a másiktól, amire te is képes vagy! Így fair...

Szingli: Az internet megkönnyíti az ismerkedést, de nem helyettesíti a személyes találkozást. Ragaszkodj egy randevúhoz, ha felkeltette valaki az érdeklődésedet! Ha látod élőben a másikat, pontosabb képed lesz az illetőről. De egy találkozás nem elég. Nehéz az első benyomás után ítélkezni. Ráadásul te kritikus vagy mindennel és mindenkivel kapcsolatosan...

A többi jegy szerelmi horoszkópjáról itt olvashatsz.