Az ismert műsorvezető, Tatár Csilla egy dühös hangvételű Instagram-posztban fakadt ki, ugyanis egy rokona, akinek szüksége lenne a gyógyszerre, nem tudja azt beszerezni, mivel a fogyni vágyók felvásárolták az összes injekciót. Nem tudni, hogyan szerezik a receptet a vényköteles gyógyszerhez, de nemrég egy szakértő azt nyilatkozta, hogy komoly bajba kerülhet az az orvos, aki egészségügyi ok nélkül kiállítja a vényeket.

A téma pedig nem ül el, és most Molnár Anikó is megszólalt. Az egykori realitysztár ugyanis szintén betegsége miatt volt kénytelen használni az ominózus injekciót, és sokan azt hiszik, ő is csak a fogyás reményében szúrta magába a készítményt. Ezt Anikó tételesen cáfolta.

Százezerszer elmondtam, hogyan fogytam le, hogy egy betegség miatt volt a hízásom. Egy rendes orvoshoz kellett elmennem, egy endokrinológushoz, hogy megfejtsük a hízásom okát. Egy vérvételből derült ki, hogy inzulinrezisztenciám van

– kezdte Molnár Anikó a Borsnak.

"A fogyásom egy mellékhatása volt a betegségem gyógyításának. Injekcióznom kellett magamat minden áldott nap. Ennek a mellékhatása a fogyás volt. (...) rengeteg ember keresett fel már akkor engem is, hogy áruljam már el ennek az injekciónak a nevét, mert hogy ők is fogyni szeretnének."