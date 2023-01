A két legnépszerűbb gyógyszer a Saxenda és az Ozempic nevű injekció: amelyek valóban indokoltak cukorbetegségben vagy - közülük az egyik - kóros elhízásban, a problémás az, hogy tulajdonképpen bárki hozzájuthat ezekhez. A szakértők szerint fél év alatt jelentős súlyvesztésre lehet szert tenni velük, ám hosszú távon károsítják az emésztőszerveket - írja a Bors.

"Nem követem ezeket a trendeket, de mindenhonnan azt hallom, hogy nagy hiánycikk ez az injekció. Azt tisztázzuk, hogy itt két készítményről van szó, amiből az egyiket legálisan lehet használni fogyókúrára, nem ez az, amit a cukorbetegnek is felírnak természetesen, de hasonló. Ez többek között az étvágyat is elveszi, az inzulinra érzékenyebbé válik a máj, azaz alkalmas a fogyásra. Bárki be tudja adni magának, nem kell hozzá nagy tudomány" - mondta el a rádióműsorban Dr. Tóth Tamás és hozzátette, a használóik magukkal szúrnak ki, ugyanis örökké nem használhatják a szereket, így előbb-utóbb visszatér az éhségérzet és a plusz kilók is.

A minap a témában Tatár Csilla is megszólalt, akinek egy cikorbeteg családtagja került veszélybe az egészségesek hóbortja miatt.