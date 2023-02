Konkoly Thege László elmondta: a vádirat szerint a férfi rendszeresen bántalmazta és megalázta élettársát, közös gyermekük megszületését követően is. Nem engedte, hogy a nő tanult szakmájában dolgozzon, ehelyett 2014-től éveken át lakásukban prostitúcióra kényszerítette. Különböző internetes felületeken hirdetéseket adott fel, majd a jelentkezőket eligazította, élettársát pedig az általa a szomszéd szobából felügyelt aktusok után minden esetben elszámoltatta. Mindezeknek tanúja volt az akkor kisiskolás gyermek is, akinél a történtek tartós pszichés károsodáshoz vezettek, amit súlyosbított, hogy az apa - aki a lakásban engedély nélkül lőfegyvert tartott - a gyermeket szóban gyakran megalázta és többször fizikailag is bántalmazta.



Az elkeseredett anya a gyermekével többször próbált megszökni, illetve a vádlottal szemben távoltartási eljárást kezdeményezett a bíróságon, "de a férfi részéről a folyamatos zaklatás csak nehezen maradt abba" - közölte a sajtószóvivő. A kiskorú gyermeket az illetékes gyámhatóság időközben nevelésbe vette.



A szóvivő jelezte: a főügyészség az apát rendszeres előnyszerzés céljából, szexuális cselekmény végzése érdekében, erőszakkal, fenyegetéssel és a sértett sanyargatásával elkövetett emberkereskedelem, lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés, továbbá kapcsolati erőszak és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, valamint zaklatás vétségével vádolja.



A vádhatóság a jelenleg tagadásban lévő férfival szemben - bűnössége beismerése esetén - 11 és fél év fegyházbüntetés kiszabását javasolja a bíróságnak. Emellett kéri szülői felügyeleti jogának megszüntetését és végleges hatályú eltiltását minden, gyermekekkel kapcsolatos foglalkozástól - tette hozzá Konkoly Thege László.