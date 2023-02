A felhőtlen nyaralás nem indult túl jól a mulatósnak és barátainak: a társaság két tagjától pénzt és iratokat tulajdonítottak el zsebtolvajok, így miután elfoglalták a szállásukat, másnap reggel már indulhattak is a konzulátusra.

"A társaság két tagja akkor vette észre, hogy nincsenek meg az irataik és a pénztárcájuk, amikor a recepción kérték a papírokat a bejelentkezéshez" – mesélte, így másnap reggel az első útjuk a velencei tiszteletbeli magyar főkonzulhoz vezetett, ám onnan tovább irányították őket Milánóba a főkonzulátusra.

"Az idő hiányában csak egy ideiglenes igazolványt kaptunk, és visszaküldtek Velencébe minket, a rendőrségen feljelentést kellett tennünk. Valószínűleg nem egyedi eset a miénk, mert öt német nő várakozott ott hasonló problémával, őket is Rialto-nál zsebelték ki... A zsebeseknek most ez a helyszín egy Kánaán" – mondta a zenész a Borsnak, és azt is elmesélte, hogy bár nem indult felhőtlenül az utazás, úgy döntöttek, igenis jól fogják érezni magukat.