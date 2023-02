A különös eset azzal kezdődött, hogy az orosz nő bement a mosdóba rágyújtani, ami a személyzetnek azonnal szemet szúrt.

Ezután döntött úgy az ittas hölgy, hogy ledobja a ruháit, majd azt mondta, hogy mindannyian meg fognak halni. Ekkor sikerült ráteríteni valamit, ezután azonban azt mondta, ha börtönbe vagy elmeosztályba is kerül, ő mindenképpen be akar menni a pilótafülkébe. Nem hagyták neki, mire ő véresre harapta az egyik légiutaskísérő kezét - számolt be a nem mindennapi esetről az RTL.hu.

"Itt öljetek meg, de rágyújtok" - kiabálta sírva.

Egy gyorskötöző segítségével sikerült leállítani a nőt, majd leszálláskor átadták a moszkvai rendőröknek.