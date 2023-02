Vannak csodák, és most egy ilyen csodát élünk át török mentőcsapat tagjaival közösen - számolt be a megható hírről a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-oldalán.

"Napokkal ezelőtt kaptunk egy hírt, amit szerettünk volna azonnal megosztani, de úgy láttuk biztosnak, hogy ha higgadtan kivárunk, mert a csodák ritkaságszámba mennek a mi szakmánkban.

Néhány napja szomorúan számoltunk be arról a hírről, hogy minden erőfeszítésünk ellenére Alit nem tudtuk megmenteni. Élet és halál között lebegve kellett magára hagyni. A realitás talaján maradva magunkban lezártuk az ő történetét és talán csak a lelkünk mélyén bíztunk benne, hogy az ő története máshogy is végződhet. Ali erősebb volt, mint ahogy bárki hitte és volt ereje kivárni a nemzetközi szakmai szabályrendszer által ASR4-nek nevezett második mentési fázist és inkább már ASR 5-nek nevezett részt, amikor már munkagépek bontják el az épületeket és úgy igyekeznek életeket menteni. Ő az életet választotta és a török hadsereg, valamint a török mentőcsapat közreműködésével kimentették. Ali egyik lába sajnos soha többé nem fog működni, de 3 lánytestvérével és anyukájával kezd majd neki az új életének. Török barátunk már meg is látogatta a kórházban, ahol megköszönte, hogy megtaláltuk, míg a török mentőcsapat pedig a mentésben való részvételünkért mondott köszönetet. Még mi is könnyek között próbáljuk feldolgozni, hogy így alakult.

Boldogok vagyunk és megnyugodott a lelkünk. Ali és a mentésben résztvevő önkéntes csapat tagja, a helyszínen minket segítő tolmácsunk a tervek szerint nyáron Magyarországra látogat, így biztos, hogy majd beszámolunk erről a csodával határos történetről" - olvasható a megindító poszt a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-oldalán.