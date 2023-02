A politikus pénteken a Szent István Bazilikánál sétált, amikor egy óvatlan mozdulat következtében elesett, és eltörte a kezét és a kulcscsontját, ráadásul a fejét is beütötte.

A helyzet érdekessége, hogy Andor pontosan ott esett el, ahol három évvel korábban megismerte Esztert, aki később a felesége lett. Akkor a fiatal nő botlott el, és Andor kapta el őt. Andort most senki nem kapta el.

"Három évvel ezelőtt Eszter a karjaimba esett, én elkaptam. Engem sajnos pénteken nem kapott el senki. Hatalmasat estem, szilánkosra tört a karom és a fejemet is beütöttem. Hat órát töltöttem a balesetin, majd közölték, hogy a műtét elkerülhetetlen, el is fognak altatni. Az biztos, hogy nem így képzeltem el ezt a pénteki napot, egyből az Eszterrel történő találkozásom jutott az eszembe, miközben mindenem fájt" – mondta Andor akkor, majd arról is beszámolt, hogy hatalmas fájdalmakkal került a balesetire, ahol hat óra várakozás után megműtötték.

"Éjfélkor kezdődött az operáció, ami két és fél órán át tartott. A kulcscsontomat titánlemezekkel rakták össze, szóval most már én is igazi titán vagyok. Az orvosok nagyon rendesek és precízek voltak, jó kezekbe kerültem. Már szombaton saját felelősségre távoztam, nem akartam feleslegesen foglalni egy ágyat, inkább otthon lábadozok" – mondta a Borsnak Schmuck.