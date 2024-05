Napi horoszkóp 2024. május 6.: az Oroszlán falakat tör át, a Ráknak meg kell védenie magát

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ne fogalmazz most olyan szókimondóan, mint szoktál, mert megütheted a bokádat… Jó lenne, ha – főleg a munkahelyén – becsomagolnád egy kicsit a mondandódat. A másik érzékenyen reagálhat ugyanis, és ebből nagy veszekedés is lehet.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A Vénusz a Bikában jár, és mindenben segít, amit már hétfőn is tapasztalhatsz. Eléred a célodat, vagy teljesül egy vágyad, de annak is van esélye, hogy benned érnek meg az érzések, hogy megtegyél egy lépést, melyet már jó ideje terveztél. Akárhogy is, végre elkezdenek a dolgok körülötted úgy elrendeződni, ahogy szeretnéd.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Jó napod lehet, de csak ha nem hagyod, hogy valaki mástól származó negatív gondolatok, érzelmek átvegyék a hatalmat a hangulatod felett. A te lelkedben alapvetően béke és egyensúly van. Ne engedd, hogy ezt megzavarja valaki, aki így szeretne leadni egy kis lelki terhet a sajátjából...

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Hétfőn olyan helyzetbe keveredhetszhogy meg kell védened az álláspontodat egy kérdésben, vagy az is lehet, hogy a pozíciódat fenyegeti valaki. Igyekezz az ügyet minél kevésbé személyesre venni, szorítkozz és figyelj csakis a tényekre.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A Hold és a Mars is a Kosban jár, ami kedvez neked. Te lehetsz az, aki áttör egy falat, mert megvan benned a kellő elszántság. Egy olyan ügyről lehet szó, amivel kapcsolatban folyamatosan akadályokba ütköztél korábban. Ne tétovázz, tedd meg, amit kell, utólag nagyon bánnád, ha elszalasztanád ezt az alkalmat!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A Hold a Kos jegyéből nagy lendületet ad. Igazán nyerő napnak ígérkezik a hétfő, nagyon energikus, lelkes és motivált leszel, ráadásul a körülmények is alkalmasak lehetnek arra, hogy egy nagyot lépj előre több dologban.

A többi csillagjegy napi horoszkópját itt olvashatod!