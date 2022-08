Andor már az Instagramon is bejelentette, hogy újra szabad az út a szívéhez: egy vicces bejegyzésben „hirdette" magát férjjelöltként. Most kiderült, nem csak ezen az alkalmazáson keresztül találkozhatnak vele az ismerkedni vágyó nők.

Egyszer egy jósnő azt mondta nekem, hogy 2022 lesz az az év, amikor megtalálom majd életem szerelmét. Megkezdtem újra a szinglilétemet, de egy biztos: abbahagyom a barátnőkeresést. Itt az idő, hogy teljes erőmmel a feleségkeresésbe fogjak. A harmadik feleségem lesz a remény diadala a tapasztalatok felett. (...) Tudom, hogy nem tűnik soknak, de már most is kérők tömkelege tart igényt rám – mesélte büszkén a politikus a Borsnak, majd elárulta, hogy nemcsak élőben ismerkedik, a népszerű randiappokon is szerencsét próbál.