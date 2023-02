A KR NNI egyszer már kihallgatta gyanúsítottként a 69 éves férfit szexuális közvetítései okán, ő azonban tovább folytatta illegális üzletét. A bűnlajstroma azóta növekedett, s most már rács mögött várhatja ügye folytatását.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Emberkereskedelem Elleni Osztálya folytat eljárást üzletszerű kerítés, valamint tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselekmény végzése érdekében elkövetett emberkereskedelem és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy 69 budapesti férfivel szemben.

A KR NNI nyomozói által beszerzett bizonyítékok alapján R. Lajos 2015 óta végezte illegális tevékenységét, mely során anyagi előnyszerzés céljából rendszeresen magyar állampolgárságú nőket szerzett meg ügyfeleinek szexuális cselekmény végzése érdekében. Amikor a férfiak különböző szexuális igényeikkel hozzáfordultak, akkor ő hölgyismerősei körében megkereste számukra a megfelelő partnert, majd leegyeztette köztük a szexuális szolgáltatás részleteit is: így a légyott helyét, idejét és a tarifa díját is. Ezért cserébe a lányoktól vagy leadót kért, vagyis keresetük egy részének átadását, vagy a beszervezett és kiközvetített lányoktól saját maga részére ingyenes szexuális szolgáltatás nyújtását kérte, akik kérésének többségében eleget is tettek.

Az emberkereskedelem elleni nyomozók a felderítés során azt is megállapították, hogy a férfi a szexuális munkákra többször az általa megrendezett szépségversenyre jelentkező lányokat szervezte be. Sőt esetenként előfordult, hogy a prostitúciós tevékenységre kiközvetített sértettek tizennyolcadik életévüket még be sem töltötték.

Egyikükkel, egy érzelmileg labilis, 16 éves lánnyal erős érzelmi függőségi viszonyt is kialakított. A fiatalt mind anyagilag, mind kapcsolatai révén támogatta, így a lány pótapaként tekintett rá. Ugyanakkor a férfi – kihasználva a lány feletti befolyását – a kiskorút rávette arra, hogy anyagi haszonszerzésért cserébe az ő férfi ismerőseivel szexuális együttléteket folytasson. Legalább négy ilyen alkalomra derült fény a nyomozás során. A férfi befolyásának betudhatóan a sértett nagykorúként is folytatta prostitúciós tevékenységét. R. Lajos az áldozattal folytatott rendszeres szexuális együttlétekre tekintettel tőle nem kért leadót kuncsaftjai után.

A nyomozás során arra is fény derült, hogy a férfi az akkor még kiskorú lányról több meztelen, félmeztelen és erotikus tartalmú fényképet készített, sőt az egyik szexuális aktusukról videót is. Ezek a felvételek elfogásakor is telefonjában voltak.

A KR NNI Emberkereskedelem Elleni Osztálya már évek óta folytat nyomozást a férfivel szemben. 2021 novemberében üzletszerű kerítés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt már ki is hallgatták gyanúsítottként a nyomozók. Ettől függetlenül ő tovább folytatta illegális kerítő tevékenységét, amit a tőle lefoglalt elektronikai eszközök adatai, valamint a sértettek vallomásai is alátámasztanak.

A férfit – további bűnismétlő magatartásának megakadályozása érdekében – az Emberkereskedelem Elleni Osztály nyomozói 2023. február 22-én reggel budapesti lakcímén elfogták, majd nála kutatást tartottak, és az üggyel kapcsolatos minden releváns eszközt, illetve iratot lefoglaltak tőle. Előállítását követően folytatólagosan gyanúsítottként hallgatták ki, és újabb gyanúsításokat közöltek vele. Majd bűnügyi őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

A gyanúsított terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés - írja a Police.hu.

