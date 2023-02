A zsűri Barbit mentette meg a kieséstől, azt pedig a nézők dönthették el, hogy Tarján Zsófit vagy Kamarás Ivánt szeretnék-e látni jövő héten is. Kamarás Iván most is megúszta, ahogy az első adás végén, most is ő jutott tovább. Tarján Zsófi búcsúzott a Sztárban Sztártól, pedig a zsűritől maximális pontszámot kapott.

A napi győztes Valkusz Milán lett, aki Zséda bőrébe bújva adta elő az És megindul a Föld című számot. Pusztító produkció volt.