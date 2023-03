Méréseik adatait értékelve azt írták: az évszak középhőmérséklete országosan 3,1 fok volt, 2,7 Celsius-fokkal magasabb az 1991-2020-as évek 0,3 fokos átlagánál. Folytatódott tehát az enyhe telek sorozata, ami hatodik éve tart, és az elmúlt tíz évben csak a 2016/2017-es tél volt az átlagnál hidegebb.



1901 óta az idei volt a második tél, amelynek középhőmérséklete országos átlagban elérte a 3 fokot. Mindhárom téli hónap átlag feletti hőmérsékletű volt: a december 2,1, a január 4,5, a február 1,6 fokkal az átlag felett alakult, a január a második legenyhébb volt a 20. század eleje óta.

A tél középhőmérséklete a déli vármegyékben többfelé elérte a 4 fokot, északabbra, a síkvidéken többnyire 3 és 3,5 fok között alakult, 3 fok alatt a hegyvidéki és északkeleti országrészben volt. Fagypont alatti érték csak a legmagasabb hegyeken fordult elő. A középhőmérséklet az ország legnagyobb részén és országos átlagban is több mint fél fokkal elmaradt a 2006/2007-es értéktől, de délkeleten egy kisebb területen az idei volt a legenyhébb tél 1901 óta.





Az ősszel csapadékosabbra fordult időjárás télen is folytatódott: a csapadék mennyisége országos átlagban 173,1 milliméternyi volt az előzetes adatok szerint, ami az éghajlati normál - 115,3 milliméter - 150 százaléka, ezzel a kilencedik legcsapadékosabb tél volt az idei a 20. század kezdetétől.

A december 66 százalékkal, míg a január 148 százalékkal volt csapadékosabb az éghajlati normálnál, a február viszont nagyrészt száraz, naposabb idővel telt és csapadéka 56 százalékkal elmaradt a szokásostól. A január országosan a legcsapadékosabb január volt 1901 óta. A télen a legtöbb csapadékot Pilisszentkereszten mérték, 281,8 milliméternyit, a legkevesebbet Sopron, a Kuruc-domb állomáson, ahol mindössze 65,8 milliméternyit regisztráltak.

Az Alpokalján 100 milliméternyinél kevesebb csapadékot mértek, az ország kevésbé csapadékos részei közé tartozott még Szeged környéke, ahol 100-120 milliméternyi csapadék esett. A hegyvidékek mellett a középső és a délnyugati országrészben viszont nagyobb területen a 200 milliméternyit is meghaladta a 2022/2023-as tél csapadékmennyisége.



A fagyos napok száma - amikor a napi minimumhőmérséklet 0 fok vagy az alatti - országosan csak 14 volt ezen a télen, bár az átlag 63 nap. A zord napok száma - amikor a minimumhőmérséklet mínusz 10 fok alatt marad - mindössze egy volt; az átlag 8 nap. A téli napok száma pedig - amikor a napi maximumhőmérséklet 0 fok alatti - mindössze három volt az idén, bár az átlag 22 nap.



A meteorológiai szolgálat az idei tél rekordjairól azt közölte, a legmagasabb nappali hőmérsékletet február 21-én Bátán mérték, 20,6 fokot, a tél legalacsonyabb hőmérsékletét pedig Gagybátorban december 13-án, mínusz 15,3 fokot.



A télen a legtöbb csapadékot, 281,8 milliméternyit Pilisszentkereszten regisztrálták, a legkevesebbet - 65,8 milliméternyit - Sopronban.



Egy nap alatt a legtöbb csapadék Szerep településen esett: december 10-én 73,2 milliméternyi.

A szél február 5-én sokfelé viharossá fokozódott, a Kab-hegyen óránkénti 129,6 kilométeres erősségű széllökés is előfordult.