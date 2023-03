A rendőrség és az ügyészség kedden közös tájékoztatón jelentette be, hogy az áldozat ismerte a gyilkosait. Mivel a gyanúsítottak még gyerekek, ez azt is jelenti, hogy büntetőjogilag nem felelősségre vonhatók - közölte Mario Mannweiler koblenzi főügyész.

A hatóságok hétfőn közölték, hogy a diáklány bűncselekmény áldozata lett. A rendőrség a bűntény helyszínének többszöri átfésülése ellenére sem találta meg eddig a gyilkos fegyvert.

A 12 éves diáklány holttestére vasárnap találtak rá egy bicikliút mellett. Luisét utoljára szombat délután látták élve Freudenbergben, amikor egy barátjától tartott hazafelé.

Az eltűnt lány felkutatására a rendőrség mellett nyomkereső kutyát és hőkamerával felszerelt helikoptert is bevetettek, de nem találták meg.

A két tizenéves lány azután vált gyanússá a nyomozóknak, hogy első alkalommal tett vallomásuk több ponton is ellentmondott más szemtanúk vallomásának. A második kihallgatás alkalmával, - amelyre pszichológus és gondviselőjük jelenlétében került sor - a hatóságok szembesítették a lányokat az ellentmondásokkal, akik a kihallgatás végén beismerték tettüket.

"Még 40 év szolgálat után is van, amitől eláll az ember szava" - mondta az esetről Jürgen Süs, a koblenzi rendőrség helyettes vezetője.

Hendrik Wüst tartományi miniszterelnök azt mondta, felfoghatatlan és hátborzongató, ami történt.