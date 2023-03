Drónokkal szállítva is próbálnak cigarettacsempészek dohányárut bejuttatni az országba, de a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) járőrei egészen a légtérig folyamatosan ellenőrzik a zöldhatárt: hőkamerákkal figyelik az eget és a repülési pontokat is feltérképezik, így követik, majd földet érés után begyűjtik az érkező csomagokat.

A NAV csütörtökön az MTI-vel azt közölte: a légteret is kihasználnák a cigarettacsempészek, jól látható még éjjel is az égen, ahogy a drónok a határszakasz magyar oldalán közelednek. Járőreik az elmúlt hónapokban több drónberepülést is észleltek, és mintegy háromezer doboz adózatlan cigarettát gyűjtöttek össze.

A legutóbb Tiszamogyorós térségében bukott le egy bűnözői csoport. A hőkamerák segítségével már a levegőben észrevettek a járőrök egy csomagszállító drónt, majd azt is látták, ahogy egy ember több dobozt összeszedett a földről. Ebben az esetben 750 doboz, 1 millió 600 ezer forint értékű, zárjegy nélküli cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök.

Hozzátették: az elmúlt három évben tizenhárom esetben akadályozták meg a NAV járőrei a drónos csempészeket, és több mint tizenhatezer doboz adózatlan cigarettát foglaltak le.

A NAV munkatársai fokozottan ellenőrzik, és a rendőrséggel együtt már a levegőben is óvják a beérkező csempészárutól a magyar határszakaszt - áll a közleményben.