A hatóságok hajnalban ütöttek rajta a tetteseken, és alaposan átkutatták a lakásaikat. Ennek során az egyik csalónál mobiltelefonokat is találtak, melyekről az ügyleteket intézték. Főként Esztergom területén tevékenykedtek, de országszerte csaptak le az áldozataikra.

A rendőrség az első bejelentést követően, 2 hónapon belül elfogta a három elkövetőt - közölte az RTL Híradó.

"Mindhárom férfit gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók, akik a bűncselekmény elkövetését el is ismerték. Közülük a 37 éves férfit, aki ügyintézőnek adta ki magát, valamint akin a bűncselekmény elkövetése is múlt, a kollégáim őrizetbe is vették" – ismertette Janasóczki Attila, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.