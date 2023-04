A holland Jonathan Jacob Meijer nők százait vezethette félre világszerte, ugyanis többször is azt mondta, hogy csak pár alkalommal ad spermát. A jelenleg 41 éves férfi már 2017-ben feketelistára került, miután a Holland Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság közzétett egy figyelmeztetést, miszerint tíz különböző holland klinikán összesen 102 gyermek született Meijer spermáját felhasználva.

A férfi ennek ellenére folytatta az adományozást és különböző internetes portálokon, valamint a közösségi médiában is árulta a "magokat", melyekből többek között jutott Dániába és Ukrajnába is.

A most zajló per középpontjában egy Eva nevű holland nő áll, akinek 2018-ban született gyermeke Meijertől. A nő azt mondja, hogyha tudta volna, hogy akkor már több mint 100 gyerek köszönhető a férfinek, biztosan nem az ő mintáját választja. Eva megemlíti, hogy többen is mondták a férfinek, hogy hagyja abba, de szavaikkal semmit sem értek el, ezért fordult ő maga a bírósághoz.

Meijert azzal vádolják, hogy "hazudott" az általa nemzett gyermekek számáról, és az ügyvédek szerint közel 550-re tehető azoknak a csecsemőknek a száma, akik tőle származnak.

A Donorkind Alapítvány jogi képviselője szerint a Meijer által tanúsított viselkedés veszélyes a donor gyermekek mentális jólétére és egészségére, emellett a vádlott jogellenesen cselekszik, amiért a reprodukciót részesíti előnyben. Mindezek mellett pedig megszegi a klinikákkal és a leendő szülőkkel kötött megállapodásokat, akik bíztak az ígéretében, hogy legfeljebb 25 gyermeket nemz – írja a Daily Mail.