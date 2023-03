Budapesten, a XXII. kerületben, a Tűzliliom utcában található az a lakóház, melyben Zoltán bácsi is éli az életét. Az idős úr egy ideje madáreleséget szór az ablakpárkányra, hogy etesse a galambokat. A többi lakónak már elege van a madarak állandó jelenlétéből és a koszból, és hiába beszéltek a bácsival, ő hajthatatlan. Nem akarja, hogy a galambok éhen haljanak.

A galambok betegségeket terjeszthetnek, az ürülékük pedig fertőzésveszélyt rejt magában, a lakók ezért is szeretnék, ha a bácsi befejezné a madáretetést. A galambürülék ugyanis bepiszkítja az utcán parkoló autókat, illetve a szomszédok párkányát, az erkélyen felhúzott napernyőket is – írja a Bors. A lap cikkéhez több komment is érkezett, egyesek támogatják a lakókat, mások viszont semmi kivetnivalót nem találnak a madáretetésben.

Az egyik hozzászóló pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a bácsi akár magányos is lehet, és egyetlen "társasága" az odaszokott galambcsapat.