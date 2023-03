Erzsébet megúszta a támadást zúzódással és hámsérüléssel, de ezt csak a kabátjának köszönheti. A kutya kidugta a fejét a kerítésen, és megmarta az arra járó asszonyt.

"Az egész néhány másodperc alatt lezajlott, de nagyon ijesztő volt. Az állat alig engedte el az édesanyám karját, és kijelenthetjük, hogy csak azért nem történt lényegesen nagyobb baj, mert anyukám vastag kabátot viselt. Így is hámsérülést szenvedett, valamint szerzett egy hatalmas zúzódást, ami egy héttel a történtek után sem múlt el. A mentők mellett egyébként a rendőrséget is kihívtuk, és az egyenruhások megerősítették a megérzésünket, hogy a kutya akár tragédiát is okozhatott volna" - mondta a Borsnak Erzsébet lánya, aki az eset után találkozott a kutya gazdájával is. "Közölte, hogy nem érdekli, mi történt az anyámmal, de adott 10 ezer forintot kárpótlás gyanánt."



Az idős asszonyt a támadás óta rémálmok györtik, nem mer egy kutyához sem közel menni. Lelkileg és fizikailag sincs jól, azt állítja, kis híján elvesztette a karját.

A lap elérte a vizsla gazdáját is. László azt mondja, a kutyája senkit sem harapott meg:

"Amikor aznap hazaértem, éppen kint volt a rendőrség. Elmondták nekem, hogy valóban látszik valami a sértett karján, de nincs szó súlyos sérülésről. A hölgy egyébként a történtek óta szinte zaklatja a családomat. A kutyám kerítésen belül volt, ezért az is megfordult a fejemben, hogy az asszony dugta be a kezét a kerítésen. A vizslám kifejezetten kedves állat, senkit sem szokott bántani. A közelünkben iskola működik, és gyakran megállnak a gyerekek a házunknál, hogy megsimogassák Bendzsit. Nem érzem magamat hibásnak."