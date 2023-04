Az NMHH kommunikációs igazgatósága az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a filmek helytelen besorolásán túl a korhatárjelölés sem volt megfelelően feltüntetve a műsorkínálatot tartalmazó felületen. A testület ezenkívül a Moziverzum elnevezésű televíziócsatornán vetített egyik film besorolását is vizsgálta, és egy helyi rádió jogsértéséről is döntött.

Az HBO Maxon elérhető A kaptár: Raccoon City visszavár, a Démonok között: Az ördög kényszerített, az Eleven kór, a Röfi - Malacka és a Mortal Kombat című filmeket a Nemzeti Filmiroda a 18 éven felülieknek szóló kategóriába sorolta, amely kategorizálás a Médiatanács számára is irányadó.

Ezzel szemben az HBO Max szolgáltatója 16+ korhatár-megjelöléssel, a Démonok között: Az ördög kényszerített esetében pedig 13+ besorolással tette elérhetővé ezeket a műsorszámokat. Amennyiben a szolgáltató magyar joghatóság alá tartozna, a felsorolt filmek 18 éven aluliak számára nem ajánlottnak, azaz V. korhatári kategóriába tartozónak minősülnének.

Szintén helytelenül szerepelt az HBO Max magyarországi kínálatában a Mátrix: Feltámadások című film, amelyet 13+ korhatár-megjelöléssel láttak el. Az alkotás a magyar szabályozás értelmében tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott, IV. kategóriába sorolandó - állapította meg a Médiatanács.

A hatályos szabályozás szerint a streamingszolgáltatóknak a szolgáltatás műsorkínálatát tartalmazó felületén a korhatári minősítést jól látható módon fel kell tüntetniük, ez azonban az HBO Max felhasználói felületén nem teljesült.

Mivel az HBO Max szolgáltatója a Cseh Köztársaságban bejegyzett társaság, a Médiatanács a felmerült jogsértésekről értesíti a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) társhatóságot, és kéri a szükséges intézkedések megtételét.

Helytelen korhatár-besorolással kapcsolatos jogsértést tárt fel a testület egy bejelentés nyomán a román joghatóság alá tartozó Moziverzum csatornán február 8-án sugárzott Sziklák szeme című műsorszámmal kapcsolatban is. A filmet 15 éven aluliak számára nem ajánlott korhatár-besorolással tűzték műsorra, de az számos erőszakos, agresszív, félelemkeltő jelenetet és trágárságot tartalmazott, ezért a magyar szabályozás alapján V. korhatári kategóriában, 18-as karikával ellátva kerülhetett volna csak adásba. A Médiatanács kéri a szükséges intézkedések megtételét a csatorna felett joghatósággal rendelkező román társhatóságtól (Consiliul National al Audiovizualului, CNA).

Eljárást indított a testület a Sárvár 96,5 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű Sárvár Rádió szolgáltatója ellen is. A médiaszolgáltató a december 21-i adásnapján több esetben nem tett eleget a hatósági szerződésben foglalt vállalásainak: kevesebb közszolgálati célokat szolgáló, helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet segítő és nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámot tett közzé, emellett a szöveges tartalom is elmaradt az irányadó vállalástól, illetve túllépte a zene maximális arányát is. A Médiatanács a szolgáltatót 50 ezer forintos bírsággal sújtotta - olvasható a közleményben.