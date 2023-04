Amilyen rázós volt a nagycsütörtök a telihold miatt, annyira nyugalmasnak ígérkezik a húsvéti hosszú hétvége első napja. Nagypénteken szinte mindenkit megérint az ünnep misztériuma. Érdemes is picit meditálni, lazítani, lassítani és befelé figyelni. Érdekes felismerésekre juthatunk.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Kicsit zaklatottan indulhat a nagypéntek, valószínűleg azért is, mert hajlamos vagy most túlaggódni a dolgokat. A mai napon kapcsolódj ki teljesen, feledkezz meg a munkáról, és lelj örömet a családi életben! Hogy legyen később is mire emlékezni...

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Olykor ugyan nehéznek érzed a helyzetedet, de valójában nagyon szép időszakot élsz meg éppen. Olyan emberek vesznek körül, akiket szeretsz, és akik szeretnek téged. Ennek örülj, és élvezd ki a nagypénteki szabadságot, az együtt töltött órákat, az ünnep emelkedett hangulatát!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Sűrű hét áll mögötted, de végre kezdetét veszi a várva várt húsvéti hosszú hétvége. Lelkileg is hagyd most magad mögött az elmúlt hetet. A problémák helyett inkább a pároddal kellene foglalkoznod, hiszen olyan kevés időt tudtok egymásra áldozni. Pedig ez egyikőtöknek sem áldozat, hanem szívből jövő öröm.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Új időszak kezdődik az életedben. Az ünnep, a nagypénteki böjt is alkalmat teremt rá, hogy elmerengj azon, mit és hogyan szeretnél mostantól másképpen tenni. Egy kisebb áldozatot is hoznod kell ma, hogy ez megtörténjen. Vajon mi lesz az?

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Már megint neked kell a kezedbe venni a dolgokat. A helyzet addig mérgesedik, amíg te oda nem állsz, hogy egy jó ügyet képviselj, vagy valaki tévedését helyrehozd. Hiába, erre csak egy Oroszlán képes, nem igaz?

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A szerelem, a barátság és a szeretet az első helyre kerülhetnek az életedben. Végre egy kicsit a kötelezettségek szorulnak háttérbe... Nagyon megérdemled a pihenést, és élj is vele nagypénteken egész nap. Élvezd ki minden egyes percét a kikapcsolódásnak - írja az Astronet.

