Néhány nappal ezelőtt Aranyosi Péter úgy döntött, visszavonul . A családjával szeretné tölteni az idejét. A humorista most elárulta, hogy halálközeli élménye miatt sok minden átértékelődött benne.

Aranyosi Péter rengeteg ember estéjét aranyozta már be, de úgy döntött, a jövőben több időt szeretne családjával és barátaival tölteni: visszavonul. A humorista most elárulta, hogy mi áll a döntése hátterében. Kiderült, majdnem legyőzte a koronavírus: maradandó következményei is lettek.

"A covidban fuldoklás volt. Bent voltam a kórházban, majdnem meghaltam. Oxigénmaszk, egyedül, Szent László Kórház. Akkor azért az embernek vannak elképzelései az életéről, hogy hogyan folytatja. Még ott az ágyban eldöntöttem kisebb és nagyobb dolgokat. Az egyik, hogy visszalépek, jóval kevesebbet fogok fellépni, többet leszek a családommal" - árulta el Kadarkai Péter podcastjében.