A sofőrt egy szemből érkező járőrautó állította meg, de itt még nem ért véget a történet, az autót vezető férfi a kocsiból kiugorva futni kezdett, ám nem jutott messzire, a rendőrök elfogták.

Autója kézifékjét az elfogott férfi nem húzta be, így a mögötte álló járőrautót is sikerült összetörnie. A kocsi átvizsgálásakor az is kiderült, hogy miért volt ilyen sürgős a dolga a sofőrnek: az utastérben drogfogyasztáshoz használt pipa, üres fóliadarabok, és egy kábítószergyanús sodort cigaretta volt.

A 24 éves R. Jánost mintavételre állították elő, a kocsiból lefoglalt anyagokat szakértői vizsgálat alá vetik. Mivel a férfi először testvére adataival próbálta magát igazolni, XXI. Kerületi Rendőrkapitányság nem csak kábítószer birtoklása vétség, hanem közokirat-hamisítás bűntett gyanúja miatt is eljárást indított - írja a police.hu.