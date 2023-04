Akciófilmbe illő jelenetnek voltak tanúi és átélői a Svájcból hazánkba érkező, jeladóval is ellátott farkas lelövésével gyanúsított N. György szomszédai, amikor a tévesen nyilvántartott házszám miatt az ő ajtajukon dörömbölt a rendőrség.

"Valamit elrontottak annak idején, mert a népesség-nyilvántartóban az szerepel, hogy az én házamban, az én címemen lakik. Így az összes szolgáltatótól és más helyekről is a postaládámba dobják be a leveleit. Próbáltam ezen változtatni, beszéltem a jegyzővel is, de egyelőre nem történt semmi változás" - mondta el Katona Erzsébet, aki családjával - lányával, a vejével és a hétéves unokájával - éppen a nagyszombati vacsorát fogyasztotta el, amikor dörömbölni kezdtek az ajtaján.

"Teljesen megdöbbentünk, aztán mutattak egy igazolványt, amit a sötétben nem is láttunk, de megtudtuk, hogy Gyurit akarták itt elkapni. Aztán persze, felvilágosítottam őket, hogy téves a házszám" - idézte fel az akciófilmbe illő jelenetet az asszony, aki nem gondolná, hogy az akkor náluk járt kommandósok csak kihallgatni szerették volna a gyanúsítottat, akinek hétvégi háza pár száz méterre tőlük található.

Úgy tudni, N. Györgynél később házkutatást tartottak, melynek során több, bűncselekményre utaló bizonyítékot is találtak. A Nemzeti Nyomozó Iroda természetkárosítás miatt indított eljárást, de a Blikk információi szerint gyanúsítotti kihallgatás egyelőre nem történt.

A gyanúsított tagja egy vadásztársaságnak, ám mivel hivatalos megkeresést az ügyben még nem kaptak, az elnök nem nyilatkozott. Ám egyik vadásztársa a lapnak elmondta, hogy régóta vaádszik együtt a férfival, ismeri, és épp ezért meglepte, hogy belekeveredett az ügybe.