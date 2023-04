Nem lesz jó időnk a hosszú hétvégén, szombatra és vasárnapra is figyelmeztetést adtak ki a fél országra.

Szombat hajnaltól a záporok mellett zivatarok is kialakulhatnak, a feltételek ehhez a Dunántúl északi és nyugati részén legjobbak. Az északnyugatról délkelet felé gyorsan áthelyeződő elszórt zivatarokból délután, este helyenként 70-80 km/h feletti széllökés és jégeső is várható. A zivatarok a Dél-Dunántúlra és a Duna vonalától keletre is átterjedhetnek.