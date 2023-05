Ahogy azt a Life is megírta , múlt héten a baracskai börtönből a berettyújfalui börtönkórházba szállították át Galambos Lajost. A trombitaművész állapotáról most testvére, Galambos István mesélt.

Galambos Lajos eleve betegen vonult be Baracskára, hogy ott töltse le a rá kiszabott büntetését, ám már oda sem saját lábán ment - mentővel szállították be a börtönbe, ahol azonnal a gyengélkedőbe került. Szerdán érkezett a hír, hogy a zenészt kedden át kellett szállítani Berettyóújfalura, a központi börtönkórházba, ahol teljes kivizsgálásnak vetik alá Lajcsit. Akkor az ügyvédje elmondta, hogy alapbetegsége miatt az lehetett a baj, hogy napok óta nem evett. Állapotáról most testvére nyilatkozott.

"Természetesen tisztában vagyok testvérem komoly betegségével, de erről meg kell értsék, nem beszélek. Annyit mondhatok el, hogy a betegsége miatt már régebb óta elő volt jegyezve egy műtétre, aminek úgy látszik, most jött el az ideje. A betegség nem válogat, nem vár... Lajos elképesztően nehéz helyzetben van, kit ne viselne meg, hogy rácsok mögött van, távol a szeretteitől, betegen. Próbál erős lenni, már csak miattunk is, hogy minél kevesebbet aggódjunk, de ez nem így megy" - mondta a Borsnak Galambos István.