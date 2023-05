A nő egyedül nevelte két kiskorú lányát. A vádirat szerint 2016 és 2021 ősze között - súlyos alkoholproblémákkal is küzdve - teljesíthetetlen elvárásokat fogalmazott meg velük szemben.

Ha a lányok ötösnél rosszabb jegyet vittek haza, akkor megalázta, bántalmazta őket, emiatt előfordult, hogy egyikük könyörgött a tanárának, hogy ne írja be a rosszabb jegyet. A gyerekek nem vehettek részt osztálykiránduláson, és csak a kötelező iskolai programokra mehettek el.



A nő a magas színvonalon sportoló lányoktól még kimagaslóbb teljesítményt várt el, ezért minden nap mérte a testsúlyukat, ennek megtartása érdekében nem adott nekik elegendő ételt. A sokszor éhező gyerekek tízóraira is csak egy müzlit vihettek, zsebpénzt nem kaptak, nehogy abból ételt vehessenek.

A vádlott emellett folyamatosan szidta gyermekeit, becsmérelve iskolai és sportteljesítményüket, a lányok az édesapjukkal is csak titokban tarthattak kapcsolatot.



A nő így olyan lelki szenvedést okozott gyermekeinek, hogy iskolai jelzésre a kisebbik - akkor még kiskorú - lányt a gyámhatóság ideiglenesen az édesapjánál helyezte el, őt később követte az akkorra már felnőtté vált testvére is - tudatta a csoportvezető ügyész.