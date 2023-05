Gálvölgyi Jánost légzési nehézségekkel szállították az intenzív osztályra május 10-én. Pár nappal később a lányai jó hírt jelentettek be: a színművészt levették a lélegeztetőgépről, felébresztették. Túl van az életveszélyen, de hosszú rehabilitáció vár rá. Most Farkasházy Tivadar számolt be a színművész állapotáról.

"Annyit tudok, hogy jól van és halad a gyógyulásban. A családja folyamatosan mellette van, és ez rengeteg erőt ad neki. Telefonon még nem tudtam beszélni Jánossal, de a feleségével és a lányokkal az interneten folyamatosan tartom a kapcsolatot, szerencsére eddig jó hírekkel szolgáltak" - árulta el a Blikknek Farkasházy Tivadar. Azt is elárulta, várja, hogy Gálvölgyi János Balatonfüreden, az Állami Szívkórházban töltse rehabilitációját.

"Amikor ezt olvastam, nagyon megörültem, mert a feleségemmel egy évvel ezelőtt leköltöztünk Füredre, pont a szanatórium bejáratánál lakunk. Mi is járunk oda kezelésekre, így biztos összefutunk majd Jánossal, de biztos, hogy gyakran meg is látogatom. Sőt, ha úgy adódik, lakhat is nálunk, amíg itt kell lennie, mi nagyon szívesen látjuk, bármikor helyet szorítunk neki. A legjobb kezekben lesz, itt remek szakemberek dolgoznak" - mondta.