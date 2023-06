A vádirat szerint a férfi Érden a szüleivel és testvérével élt együtt egy családi házban. 2019-től a család anyagi helyzete leromlott, csak az anya jövedelmére számíthattak. Az elkövető és a sértett között a család megrendült anyagi helyzete miatt egyre gyakoribbá váltak a viták. 2021 őszén a sértett azt kérte a gyerekeitől, hogy 40-40.000 forinttal járuljanak hozzá a rezsiköltségekhez, ám fia ezt sérelmezte,kettejük között a viszony ezért tovább romlott.

2022. március 31-én az elkövető egyedül tartózkodott otthon, amikor úgy döntött, hogy édesapját egy láncfűrésszel megöli és a holttestét a kertben elássa. A férfi a láncfűrész üzemanyagtartályába benzint töltött, és a kertben várta apja megjelenését.

Amikor a sértett aznap délután hazaért, fia kezében lévő láncfűrészt beindította, majd megöléssel fenyegetve a sértett felé indult. A sértett a támadás elől hátrált, de háttal a földre esett. Ekkor a láncfűrész váratlanul leállt - az elkövető nem tudta, hogyan kell a szerszámot használni. A gyilkos szándékú férfi az eszközt újra beindította, s bár édesapja a földön hátrafelé csúszva próbált távolodni tőle, utolérte őt. Mivel a működésbe hozott fűrész motorja a láncot nem tudta forgásba hozni, így az elkövető csak a lánc fogazatával tudott a sértett combján, hasán és karján könnyebb sérüléseket okozni.

Amikor a láncfűrész újra leállt a férfi ismét próbálta beindítani, amit kihasználva a sértett a kerítésen átmászva a szomszéd telekre menekült. Az elkövető a láncfűrészt végül be tudta indítani, és továbbra is megöléssel fenyegetőzve a sértett után ment, de a szomszédos ingatlanra már nem ment be, hanem az időközben odaérkező egyik rokona kérésének eleget téve a láncfűrészt leállította.

A férfi a helyszínen őt elfogó rendőr járőröktől még megkérdezte, hogy ki van-e biztosítva a fegyverük, mert meg akarja ölni az édesapját.

A Pest Vármegyei Főügyészség közleményében azt írja, az elkövető ellen előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emeltek vádat-