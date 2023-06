Tóth Gabi sok támadást kap, elmondása szerint azoktól is, akik egykor elismerték munkásságát. Instagram-oldalán írta le a véleményét.

Tóth Gabi az elmúlt időszakban több támadást is kapott, most úgy döntött, elmondja ezekről a véleményét. Az Instagram-oldalán, 24 órán át elérhető posztban tette közzé gondolatait a jelenségről.

"4 évvel ezelőtt még az egyik legjobb énekesnőnek tartottak azok, akik az elmúlt években mindent bevetnek, hogy lejárassanak... Azoknak írom ezt, akik velem és mellettem vannak. Köszönöm és remélem, mindenkinek feltűnik, hogy mirpl is szól ez... Annyira átlépték már a normalitás határát, hogy ha ezeket bárni elhiszi, befolyásol bárkit is, azoknak mindegy, mit csinálnék, akkor is a rosszat feltételezné rólam.

Maradok!

Vagyok!

Leszek!

Zenélek! Ezt azoknak üzenem, akik mindent elkövetnek, hogy »elássanak«. A zene mindent átszakít, megtisztít, felemel. Kicsik és hangosak, kik a neten csaholnak. Normális emberek nem foglalkoznak az ilyen idióta cikkekkel, kommentekkel... nagyrészt mindenki látja, miről is szól ez az egész! Nagyon hálás vagyok nektek! Köszönöm, hogy velem vagytok.

...és a szakmai társak miért nem állnak ki mellettem? Többször ezt a kérdést szoktam megkapni. Megértem! Senki sem szeretne balhéba keveredni, mindenki félti a saját szakmai életét. Privátban sokan kifejezik a támogatásukat. Hálás vagyok nekik is! Összetartani pedig sose fog jobban ez a szakma sem, mert mindenki építi a saját karrierjét.

Ezek a hullámok csak erősebbé tesznek, mert tudom, hogy a céljuk a lejáratás, hogy eltüntessenek, hiteltelenítsenek. Én énekelek tovább és zenélek! Isten ezt az utat szánta nekem, én pedig igyekszem méltósággal viselni ezeket az időszakokat! Szép napot mindenkinek" - írta Gabi.