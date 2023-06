A forrósággal együtt szaharai por is érkezik dél felől, amely már a műholdképeken is nagyon szépen kirajzolódik. A por a következő időszakban az áramlással északkeletre, keletre tevődik, hazánkat várhatóan holnaptól éri el. A por a naplementéket megfestheti, illetve a kialakuló záporokkal ki is mosódhat majd - írták.