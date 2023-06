"Ez felfoghatatlanul tragikus és borzalmas" - tette hozzá a TT svéd hírügynökség jelentése szerint.

A rendőrség szerint hét embert, köztük gyerekeket kellett kórházba szállítani.

"Egy kocsi kisiklott a sínekről, és lezuhant. Emberek ültek rajta" - számolt be a történtekről az SVT svéd köztelevízió egyik riportere is, aki véletlenül éppen a baleset helyszínen tartózkodott. A mentési munkálatok megkönnyítésére kiürítették a vidámparkot. A mentőszolgálat és a tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, s egy helikoptert is bevetettek.



A park tájékoztatása szerint a Jetline nevű hullámvasút 90 kilométer óránkénti sebességgel száguld egy 800 méter hosszú, helyenként 30 méter magas hullámpályán. Évente mintegy egymillióan próbálják ki ezt az attrakciót.