A ház körüli munkák sokak között válthatnak ki vitát az eltérő szokások és igények miatt, ez történt ezzal a házaspárral is. A várandós nő ráébredt, férje mivel mossa fel a padlót, az undorító szokástól pedig felfordult a feleség gyomra.

„Amikor befejezi a felmosást, beleteszi a felmosót a vödörbe, a vödröt pedig kiteszi a verandára" - kezdi a nő. Igen ám, csakhogy a férj képes ezt addig ismtéleni, amíg a víz fekete nem lesz, és meg azután is azzal a vízzel mos fel, mert úgy gondolja, a tisztítószerek elpusztítják a baktériumokat. A nő megkérte, hogy minden felmosás után öntse ki a koszos levet különösen most, hogy várandós, de a férj nem hajlandó változtatni a szokásán. „Azt mondta,inkább elhagyja a házat, mert egyértelmű, hogy nem tisztelem egyik döntését sem. Felkapta a kulcsait, beült az autóba, és elhajtott" - számolt be vitájukról a nő egy közösségi oldalon. A dologot súlyosbítja, hogy a párnak van egy kutyája, is olykor-olykor bepisil.

A kommentelők egyértelműen a feleség oldalán áltak főleg azután, hogy kiderült, a férj egykor házmester volt és iskolákat takarított.