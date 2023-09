A bűnszervezet vezetőjén augusztusban bélműtétet hajtottak végre L'Aquilában, és bár az operáció sikerült, rákbetegsége miatt egészsége súlyosan megromlott, a múlt héten pedig visszafordíthatatlan kómába esett.



Az olasz sajtó által "az utolsó keresztapaként" is emlegetett Matteo Messina Denarót, a szicíliai Cosa Nostra vezetőjét januárban fogták el, álnéven kezeltette betegségét egy palermói klinikán, amikor rajtaütött a rendőrség. Távollétében korábban életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték több gyilkosság és pokolgépes merénylet miatt. A hatóságok szerint köze volt Giovanni Falcone és Paolo Borsellino maffiaellenes bírók meggyilkolásához is.



Denaro nevéhez fűződik továbbá egy 12 éves gyerek, Giueseppe Di Matteo elrablása is, Denaro ugyanis így akarta megakadályozni, hogy a gyerek apja vallomást tegyen a maffia ellen. A fiút végül két évig tartották fogságban, majd megölték.



Első gyilkosságát Denaro alig 18 évesen követte el, egyszer pedig azt mondta, annyi embert ölt meg, hogy egy temetőt is megtölthetne áldozataival.

Márciusban letartóztatták a Denaro nővérét is, Rosalia Messina Denaro harminc évig segítette szökésben lévő bátyját. A nő volt "a család pénztárosa", miközben gondoskodott arról, hogy a cédulák (pizzini) segítségével a maffiafőnök szökevényként is fenn tudja tartani a kapcsolatot szervezetével.