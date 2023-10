Kalmár-Vas Réka és férje, Kalmár Gábor néhány héttel ezelőtt még hatalmas boldogságban nevelték 10 hónapos kisfiúkat, majd egy tragikus autóbaleset teljesen felforgatta az életüket.

Réka testvére és sógora Szerbiában egy autóbaleset következtében életüket vesztették, a balesetet 20 hónapos ikerlányaik élték túl. Rékáék nem sokáig haboztak, úgy döntöttek, hogy magukhoz veszik Lendit és Lujzit.

„A testvérem nyaralni indult a családjával Görögországba. Már napközben is hívtam többször, nem vette fel a telefonját. Amikor kiderült, hogy nem érkeztek meg a szálláshelyre sem, tudtam, hogy baj van. Egy nyílegyenes szakaszon történt a tragédia, de hogy pontosan hogyan, nem tudjuk. Csak annyi biztos, hogy nem másik autóval ütköztek" - mesélte a Délmagyarnak Réka, aki hozzátette, testvére kirepült a kocsiból, a helyszínen életét vesztette, sógora néhány nappal később a kórházban hunyt el. A lányok szinte sértetlenül megúszták, csak Lendi könyöke tört el.

Mivel a kislányokat kizárólag gyámként hozhattuk haza a szerb kórházból, 10 másodpercünk volt eldönteni, hogy nagycsaládosok legyünk, és elindítani a hivatalos procedúrát. De egy pillanatig sem gondolkoztunk, hogy magunkhoz vegyük-e az ikreket, annak ellenére sem, hogy egy gyermekkel terveztük a közös jövőnket" — mondta az édesanya, akinek fenekestül felfordult az élete, a három gyermek 24 órás felületet igényel, ami miatt a munkát is fel kellett adnia.

„Egész életemben munkamániás voltam, a szülés után is rengeteget dolgoztam a lángosozónkkal. Ennek azonban vége szakadt az ikrek érkezésével, főállású anya lettem. Délután és este a férjem segít, de így is nagyon nehéz.Az elmúlt három évben minden családtagunk meghalt, egyetlen nagypapa kivételével. Így fel kellett vennünk valakit, aki segít a gyerekek körül. Nagyon nehéz ez most, két hét alatt 10 kilót fogytam. De még szokjuk ezt az új, nagycsaládos életet, remélhetőleg belerázódunk"— tette hozzá, bízva abban, hogy testvére és sógora vigyáznak rájuk odafentről.