Egy magyar katona, Boros Sándor azt állítja, Sharon Stone egykor gyereket szült neki. A színésznő retteg, mivel a férfi több családtagját is megkereste. Stone magánnyomozót bérelt fel, aki megtalálta a veteránt.

A színésznő után kutató Boros Sándor teljesen elképesztő dolgot állít. Azt mondja, Sharon Stone 1986-ban egy fiút szült, akinek ő az apja, a gyereket azonban a születése után kis idővel megölték - írja a Daily Mail.

A lap szerint Stone családját hónapok óta zaklatja a Magyar Honvédség egykori katonája, aki a színésznő testvéreinek az otthonában is járt, sőt, október közepén levelet is írt Sharon anyjának és nővérének, állítólagos gyereke és a színésznő címe után után kutatva.

Stone megelégelte a zaklatást és felbérelte a hollywoodi magánnyomozót, Paul Barresit, aki pár napon belül meg is találta az egykori katonát, majd fel is hívta. Felszólította, hogy soha többé ne keresse Stone családját, aki meg is ígérte ezt. Boros emellett azt mondta a magánnyomozónak, hogy ő csak a fiát szeretné megtalálni, helyesebben megtudni, hogy mi történt pontosan, ugyanis a gyereket meggyilkolták. Hozzátette, a fiú létezését nem tudja bizonyítani, nincs semmiféle hivatalos papírja. A veterán katona azt állítja, hogy Stone a menyasszonya volt, de bizonyítani ezt sem tudja.

Barresi tovább nyomozott és megtudta, Boros poszttraumás stressz-szindrómában szenved a katonaság óta.

