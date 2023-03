Meglepő őszinteséggel nyilatkozott Sharon Stone arról, hogyan érinti őt az amerikai bankcsőd. A színésznő egy jótékonysági gálán volt, amelyen a női rákkutatási alapítványt támogatták, amikor megszólalt a válságról. Elárulta, most bátroság kell ahhoz, hogy valaki kiállítson egy csekket és támogassa az itnézményt.

"Tudom, nehéz kitalálni, hogyan is kell pénzt küldeni. Én is egy technikai analfabéta vagyok, de azt tudom, hogyan állítsak ki egy csekket. Most ez bátorságot is igényel, tudva, hogy éppen mi történik. A vagyon felét elvesztettem a bankügy miatt, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennék itt" - mondta a színésznő.