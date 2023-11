A magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Varga Zsolt Csisztu Zsuzsának adott interjút a Csisztu Sport Castben. A sportoló többek között Benedek Tiborról és a hozzá fűződő barátságáról mesélt, és apró momentumokat is elárult a világklasszis életéből.

Benedek Tibor barátja, Varga Zsolt mesélt Csisztu Zsuzsának olyan dolgokról, amelyeket a legnagyobb vízilabda-rajongók se tudtak a sportolóról. Most azonban kiderült, Benedek történelemből szerzett bölcsészdiplomát, imádta a szervetlen kémiát, egy balul sikerült kísérlet során a kémaiszertárt is felrobbantotta, de azt is megtudhatjuk, hogy lenyűgözte Szinyei Merse Pál Lilaruhás nő című festménye.

Varga – aki korábban szívműtéten esett át – elmondta, hatalmas veszteségnek élte meg barátja halálát, ami fájdalmas felismerésekhez vezette. A legnagyobb tanulás az volt számomra, hogy az idő illúzió..., nem tudod, mennyi van még hátra. Egyszer a végén azt mondta nekem, amikor eléggé egzaltált állapotban voltam: a legfontosabb az, hogy jól legyél. A többi úgyis meg fog oldódni" — nyilatkozta.

Már több mint három éve, hogy elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázónk. A sportoló 48 évet élt.